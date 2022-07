Sisekujundaja soovitab: lihtne nipp, mis vannitoas kiirelt korda loob

„Vannitoa värskendamisel on esimene samm välja mõelda, mis on selle juures ära tüüdanud ja meeldib kõige vähem. Mõnda häirivad hügieenitoodete pudelid, mis pidevalt kraanikausi servalt alla kukuvad. Teisel pole kohta, kus kuivatada puhtaid riideid või hoida musta pesu,“ sõnas IKEA sisekujunduse osakonna juht Pedro Castro.

Castro lisas ühtlasi, et suvi on oma rahulikuma tempo juures vannitoa, aga ka igasugusteks muudeks kodu värskendusteks parim aeg ning selleks ei pea sugugi palju kulutama.

„Paljud hoiavad kosmeetika- ja hügieenitarbeid vanni või kraanikausi serval. Nii näeb ruum sassis välja, rääkimata, et need kukuvad pidevalt põrandale või muudavad koristamise keeruliseks. Hügieentitarvete hoiustamiseks sobivad hästi spetsiaalsed korvid ja riiulid, mille kinnitamiseks pole vaja isegi seina auku puurida – korve ja riiuleid saab kinnitada näiteks iminappade abil. Ehk siis, vaid mõne euroga leiab igale esemele oma koha,“ ütles sisekujundaja.

Teine hea ja soodne lahendus on kahetasandiline duširiiul. Sellisele riiulile on kerge vannitoas sobiv koht leida ja vajadusel saab seda igal ajal ümber tõsta. Näiteks riputada dušiseinale või kinnitada iminapaga mis tahes pinnale.

Tähelepanu võiks pöörata ka alale, mis asub kraanikausi all. „Kui kraanikausi all ei ole kappi, võiks rätikute ja kosmeetika jaoks paigaldada lahtise riiuli. Kapi saab paari euroga mahukamaks muuta mõne hoiustamiskasti või -korviga. Selleks, et tuba oleks korras ja puhas, on riiulitel igasugused kastid ja korvid suisa hädavajalikud. Kosmeetikavahenditele, vatitupsudele ja habemeajamistarvikutele sobivad erineva suurusega läbipaistvad konteinerid ning majapidamistarvete, kemikaalide ja muude pesuvahendite sorteerimiseks kootud korvid,“ soovitas Castro. Ta lisas, et riiulitel mõjuvad korvikesed ja teised ilusad hoiustid lausa iluelemendina.