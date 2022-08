KUULA ja VAATA | Anu Saagim esimest korda uuest silmarõõmust: mulle ei meeldi üks asi, mida ta nüüd teeb!

Kolm säravat naist räägivad avameelselt meestest ja suhetest ning oma uuest silmarõõmust räägib esimest korda Anu Saagim. „Ma pean praegu rääkima, et mul on on üks jumala kihvt Soome mees. Soome rootslane. Ta ei ela Soomes, ta elab mujal. Ma ei hakka ütlema, kus,“ vingerdab Anu ja tunnistab, et mehega tuttavaks saades guugeldas ta kohe, kes too selline on. „Vaatasin, et multimiljonär – no tere hommikust!“