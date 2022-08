Hoia tervist! Just nii palju tasse kohvi tuleks ära juua, et saada kofeiinimürgitus

See tähendab, et kofeiin, mis sinu süsteemis juba on, jääb alles ka siis, kui jood teise, kolmanda ja neljanda tassi kohvi. Nii et samal ajal, kui kõik teised ümberringi olevate inimeste organismid töötlevad kofeiini tavaliselt, kihutad sa suure tõenäosusega mööda tuba ringi, sest sinu DNA hoiab kinni igast kofeiinilonksust, mida võtad - see kõik võib kaasa tuua peapööritusi, käte värisemise ja maitsemeelte nõrgenemise.