„Kui ma sain aru, et mu eluarmastus, kellega me ülikoolis kohtusime, minu eest midagi varjab, siis kõige loogilisem seletus tundus petmine ,“ alustab oma lugu Brenda.

Kuigi me olime juba koos elanud, siis meil pidi aasta aega olema kaugsuhe, sest elasime töö tõttu ajutiselt erinevates linnades. Kui ta ükskord äksi täis läks, kui ma talle kokkulepitust varem külla tahtsin minna, siis sain aru, et midagi on valesti.