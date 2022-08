Pole ju raske! Terapeut avaldab, kuidas hoida oma suhe kuulikindlana

Naised soovivad väljendada, aga mehed lahendada

Merliisi sõnul ei mõista mehed naisi seetõttu, et mehed on harjunud probleeme lahendama, aga naised tahavad oma tundeid ja kogemusi jagada. Mehed tunnevad ennast hästi kui probleem on lahendatud ja siinkohal tekibki vääriti mõistmine – naised soovivad väljendada, aga mehed lahendada. „Ma soovitaks meestel naisi kuulata nii, et nad midagi muuta ei püüaks, lihtsalt kuulata. Samuti oleks oluline mõista, et kui naine millestki räägib, siis tal pole enamasti midagi viga või ta pole hädas ja soovib vaid jagada. Ehk siis küsi juurde ja ava hoopis teemat, mitte ära liigselt oma arvamust peale suru,“ sõnab ta.

Naistele annab Merliis aga nõu hoiatada ette, kui soovitakse oma tundeid jagada ning kinnitada mehele, et viimane isiklikult ei võtaks. „Samuti on oluline oma siiraid tundeid näidata ja lubada endal haavatav olla, vahest on see meestele paremini mõistetav kui jutuvada,“ leiab ta ning lisab, et teinekord on meestel ja naistel teineteist raske mõista seetõttu, et mõlemad vaatavad oma mätta otsast. „Mehed siis läbi meheliku printsiibi, et miks naised seda olukorda ära ei lahenda ja naised läbi naiselikusse saamata aru, miks mees teda ei mõista. Meid juhib siiski meie enda tugevam pool ja me ei mõista vastaspolaarsust, sest ei kasuta seda igapäevaselt ja ei ole harjunud nägema maailma läbi vastassoo silmade,“ sõnab ta.

Pikaajalises suhtes on oluline hoida polaarsust

Merliisi sõnul on värskes suhtes kõige olulisem jääda iseendaks ja end mitte ära kaotada teisele meeldida püüdes või koosolemist üle tähtsustades. „Seda huvitavam on seal uues suhtes, kui antakse teineteisele ruumi ja kui see endiselt põnev ja veetlev tegelane ajab mingit oma asja ning tuleb siis tagasi. Samuti on oluline mitte teineteist muuta püüda, vaid aktsepteerida teist isiksust sellisena nagu ta on, teda tõeliselt nähes. Vahest kipume ehitama oma pähe illusioone sellest, milline teine on, aga ei näe teda päriselt,“ lausub ta.

Pikaajalises suhtes on Merliisi sõnul aga oluline hoida polaarsust ehk naine võiks tegeleda oma naiseliku energia hoidmise ja toitmisega ning mees oma meesenergiaga. Samuti on oluline ka regulaarne argielust väljatulemine ja kohtamas käimine, eriti kui mängus on juba lapsed ja vanemate roll. „Kui mängus on lapsed ja vanemate roll, siis kipub juhtuma, et meist saavad kohustustesse uppuvad emme ja issi ehk jälle see polaarsus ning tõmme kaob ära,“ lausub Meriliis, kes 4-7.augustini viib festivalil „Ühenduses“ ühe töötoana läbi sensuaalse naiselikkuse praktikat.