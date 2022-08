Vaata, milliseid tooteid eestlased erootikapoest ostavad

Nr 1 meeste lemmik

Viggo masturbaatoril on kolm naudingute funktsiooni, mis ei jäta ühtegi meest külmaks: imev, vibreeriv ja tõukav. Need on parimad omadused, mis ühel masturbaatoril olla saavad. Viggo masturbaatori disain on diskreetne ja klassikaline.

Masturbaatori seest leiate pehme TPE-ümbrise ülirealistlike naudingute jaoks ja tekstuurse tunneli autentse kogemuse jaoks. Saate nautida ei midagi enamat ega vähemat kui kolme funktsiooni, mis kõik erinevad üksteisest, kuid on loodud teie naudinguks. Üles-alla tõukefunktsioon: võite seda nimetada, kuidas soovite, kuid see on funktsioon, mis paneb teid Viggosse armuma. See funktsioon paneb varruka üles ja alla liikuma. Võite arvata, et see on midagi, mida olete varem näinud, kuid tänu kahekordse varruka süsteemile on see maaväline kogemus.