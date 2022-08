Uuring paljastab: tuhanded naised tunnevad piinlikkust oma partneriga menstruatsioonist rääkides

Lisaks sellele tunneb 35 % naistest liiga suurt piinlikkust, et oma kaaslasele menstruatsiooniprobleemidest rääkida.

Rohkem kui üks viiest naisest on peitnud ja salaja pesnud määrdunud voodilinu, ilma et partner sellest midagi teaks. Koguni 29 % on maganud diivanil, teises toas või isegi teises korteris kui neil „päevad“ on. Naistest 39 % ütles , et põhjuseks on asjaolu, et nende partner eelistab menstruatsiooni ajal naisest eemal magada.

Küsitluse läbi viinud Bodyform rõhutab, kui oluline on olla oma kaaslasega „päevade“ osas avatud. Tulemused näitasid, et paljud naised peidavad määrdunud linu ning menstruatsioon valmistab laialdast piinlikkust. See ei tohiks nii olla, kuid nõnda on meid õpetatud, olgugi, et reaalsuses on „päevad“ lihtsalt loomulik nähtus, kuidas keha funktsioneerib. Paljud naised magavad menstruatsiooni ajal oma partnerist eemal. Kui seda teha lihtsalt oma parema unekvaliteedi nimel, on see täiesti mõistetav, kuid kui kaaslane tahab, et sa eraldi magaksid, pole see okei.

Uurimusest tuli samuti välja, et 29 % küsitlusele vastanud naistest magavad halvemini päevade ajal kõhuvalu ja mure pärast, kas nad määrivad voodilinad ära, kaotades seeläbi umbes viis tundi oma ööunest. Et oma muresid vähendada, vahetab 20 % naistest senised voodilinad kõige tumedama voodipesu vastu, mis neil käepärast on ning kasutavad lisaks madratsikatet.

Üks neljandik paneb enne magamaminekut endale rätikud alla ning 24 % magab teises asendis kui tavaliselt. 57 % naistest loobub menstruatsiooni ajal seksist ja muudest intiimsetest hetkedest.

Siiski väitis õnneks 47 % küsitlusele vastanud partnerlussuhtes naistest, et nad räägivad kaaslasega oma „päevadest“ avatult. Õnneks koguni 90 % ütles, et kaaslane on selles olukorras mõistev.

allikas: The Sun

Armas naine, anna meile teada kui vabalt Sina menstruatsiooniga seonduvast oma partneriga räägid. Kas see on alati nii olnud?