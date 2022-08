Ene Järvis viimaste aastate kaotustest: kartsin hommikuti uudiseid lahti teha

„Kaotusi on viimasel kahel aastal nii palju olnud. Seda ei suudagi enam seedida. Sel aastal algas see Maria Klenskajaga. Kartsin hommikuti uudiseid lahti teha, et ei tea, kes nüüd ...“ räägib Ene. „Siis mõtlesingi, et häbi on vinguda – ma elan. Ükskõik kuidas, aga ma elan ja saame hakkama. Kuid lahkunutest jääb suur auk. Sellega tuleb harjuda.“