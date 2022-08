„Kus ta küll on!“ Põhjused, miks oled liiga kauaks vallaliseks jäänud võivad olla need

Sa jooksed mehe järgi

On teada, et mehed naudivad naise jahtimist, seega on õhkõrn piir huvi välja näitamise ning ise mehe järgi jooksmise vahel. Üks keerulisemaid asju, mida naine saab elus õppida, on see, et millisel hetkel tasub ise liigutus teha ning millal oodata, et mees sammu teeks. Sest olgem ausad - kui mees tõesti soovib sinuga suhtes olla või teemat arendada, siis näitab ta seda ka oma tegudega välja. Kui ei, siis ilmselt polnud ta sinust nagunii huvitatud.

Sa otsid meeleheitlikult kaaslast

Miski ei karju valjemini kui meeleheide ja see on miski, mis peletab mehed eemale. Kaaslast otsides on väga oluline mitte meeleheidet õhkuda, sest keegi ei taha tunda, et teda vajatakse meeleheitel olles. Lisaks tõmbab see sinu ellu valed mehed, kes näevad sind lihtsalt kui „kerget saaki.“

Sa oled liiga iseseisev

On täiesti okei ise hakkama saada ning olla iseseisev, kuid see ei tähenda tingimata seda, sa teed kõik ISE ära- paned riiulid seina, tassid toolid üles või avad kaaslasega koos olles endale ise ukse. Iseseisvus on väga äge, ent mees tahab end sinu kõrval mehena tunda ja sind samuti aidata. Lase tal seda teha!

Allikas: Yourtango.com