Kas need populaarsed seksihäkid TikTokist töötavad? Seksiekspert ütleb jah!

„Coregasm“ See tähendab kõhulihaste treenimise ajal orgasmi saamist, sellest ka nimi „coregasm“. See võib tunduda ebatavaline, kuid tegelikult see juhtub. „Need töötavad mitteseksuaalsete orgasmide korral, mis on tingitud inimese anatoomiast ja füsioloogiast, harjutuse ajal olevast pearuumist ja harjutuse korduvast liikumisest. Need ei ole tingimata seotud erootilise sisuga, vaid pigem korduvate kehaliigutustega.“

Kõhule vajutamine

On ka väidetud, et seksi ajal naise kõhule vajutamine võib aidata stimuleerida G-punkti. Kuigi näpunäide võib töötada, selgitas Brito, et see ei tööta kõigi peal. „Mõndade jaoks võib see toimida, kuid kõige tähtsam on katsetada ja vaadata, kuidas partner suhtub sellesse. Võibolla vajab ta seda mõnusat tunnet teistes piirkondades.“