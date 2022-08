Me teame, kui ohtlik on tegelikult alkoholi joomine ja millist kahju see võib kaasa tuua, kuid miskipärast me kasutame jätkuvalt rumalaid vabandusi enda harjumuste õigustamiseks – alates stressi leevendamise ja lõpetades enesekindluse suurendamisega. Ent need on ohtlikud valed, mis võivad viia alkoholismini.