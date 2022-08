Mitte ainult kööki! Põhjused, miks võiksid oliiviõli pudelit ALATI hoidma enda vannitoas

Valgemad hambad

Oliiviõli, Vahemere dieedi põhikomponent, on tegelikult suurepärane hammaste valgendaja. See kõik on tingitud ühest asjast – oliiviõli on rasv.

Kuna oliiviõli on rasv, võib see tegelikult kinni jääda hammastele tugevatele plekkidele ja värvimuutustele ning need õrnalt eemaldada. See võib viia valgemate hammasteni.

Puhtamad hambad

Samuti toetab oliiviõli sinu suutervist. Tänu oma kõrgele viskoossusele aitab oliiviõli eemaldada sinu hammastelt hambakivi.

Rahustab lihaseid ja liigeseid

Kui sul on aeg-ajalt ebamugavustunne lihastes või liigestes, aitab oliiviõli unistusi täita ning rahustab su liigeseid. Oliiviõlis on monoküllastumata rasvu, mis on uuritud lihaste ja liigeste rahustamiseks. Seda saab kasutada ka massaažiõlina, mis imbub sinu lihastesse ja liigestesse ning leevendab stressi.

Pehmendab ja niisutab nahka

Oliiviõli aitab niisutada ja muuta nahka pehmemaks. Eriti määri seda siis, kui nahk on veel märg ja poorid on avatud. Pärast oliiviõliga niisutamist on su nahk sama pehme nagu beebi pepu!

Toetab immuunsüsteemi

Oliiviõli on suurepärane viis immuunsüsteemi turgutamiseks. Seda seetõttu, et meie keha armastab tervislikke rasvu ja oliiviõlis on palju monoküllastumata rasvhappeid.

Allikas: Your Tango