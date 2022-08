Abordi eest kaheks aastaks vangi mõistetud naine: näen ikka veel õudusunenägusid

Ühendkuningriigis on naistel õigus abordile. Kui nad seda nõuavad, saavad nad seda teha – erinevalt USA-st, kus abort ei ole enam põhiseaduslik õigus ja kus mõnes osariigis ähvardab aborti teinud naisi vanglakaristus. Seda silmas pidades on šokeeriv kuulda, et kaht naist ähvardab praegu Inglismaal eluaegne vanglakaristus ebaseaduslike abortide tegemise eest.