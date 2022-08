Kuidas taltsutada viha? Enesearengujuht: parem on see endast rahulikult välja lasta

Parem on viha endast rahulikult välja lasta, enne kui olukorraga midagi ette võtame. Tiit jagab mõningaid soovitusi, kuidas vihaga toime tulla.

Kõige kiiremini vabaneb viha Tiidu sõnul siis, kui sa seda viha tekkimise hetkel teadvustad. „Kui tunned näiteks jutuajamise käigus, et sinuga käitutakse ebaõiglaselt ja hakkad vihaseks saama, siis ütle: Stopp! See, mida sa praegu ütled, tundub mulle ebaõiglane ja tekitab minus viha. Ära võta isiklikult, see on minu viha ja palun luba ma lähen tegelen sellega teises toas. Selle peale lähed teise ruumi ja lubad vihal välja tulla. Vääna mingit paberit või riidetükki ja viha lahtub, sa ei peagi patja taguma hakkama,“ lausub Tiit ja lisab, et kõige kiiremini toimib muidugi karjumine – viha on hetkega läinud. Hääl toimib kõige paremini ka teiste emotsioonide vabastamise puhul. „On ju vahe, kas lased naerul häälega välja tulla või pugistad kinnise suuga. Viimane pole üldse nii vabastav kui valjusti lõkerdamine. Nutuga on samamoodi, valju häälega halamine on palju vabastavam kui vaikne tihkumine. Ma olen näinud ja ise kogenud, kui suur mõju on häälel erinevate emotsioonide vabanemisel, ja tean, et kui karjumine tahab tulla, siis lase sellel tulla. Inimestel on sageli uskumatult raske häält vabaks lasta. Ta on nõus sisistama, aga mitte sügavalt kõhust tuleva häälega karjuma. Just kõhust tulev karje on kõige vabastavam, selle taga on tõeline vägi,“ räägib ta.

Lihtne võimalus vihast priiks saada!

Nii viha kui kõiki teisi emotsioone on võimalik vabastada ka raputamisega - see viis on väga tõhus, piisab 10–15 minutist. „Viha saab endast välja ka tantsimisega. Kui see vähegi võimalik on, siis tantsi ennastunustavalt ja mölla endast see ebamugav tunne välja,“ soovitab Tiit.

Üks paremaid viha vabastamise meditatsioone on Tiidu sõnul ka Osho dünaamiline meditatsioon. „Väga hea viis nii viha kui ka teiste emotsioonide vabastamiseks on samuti vabastav hingamine. Terapeut juhib sind hingamise abil järjekindlalt sellisesse seisundisse, mis toob sinu allasurutud emotsioonid välja ja sa pead endast kogu väikse lapse jonni ja frustratsiooni välja laskma. Viha saab muundada ka positiivseks energiaks ja enda kasuks tööle panna, aga see ei saa olla tegutsemise peamine motivaator. Paljusid inimesi hoiab käigus justnimelt viha, sest nad tahavad tõestada, et on midagi väärt. Isegi kui nad saavutavad edu, ei tee see neile rõõmu ega too rahu, sest nad pole teadvustanud, mis neid tagant tõukab. Nad on hinnatud sportlased või ärimehed, kes piitsutavad end ilma ühtegi järeleandmist tegemata, aga nad ei ole enda sees midagi saavutanud. See kõik on tehtud viha abil, kellegi teise jaoks. Nende sees on endiselt valu, mida ei lahenda ära ükski karikas ega rahasumma,“ räägib Tiit.