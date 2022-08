Vale lühikesed jalad! Teise naise juures olnud mees: ta palus vabandust, et ei saa rääkida ja lülitas telefoni välja

Kui Kaspar ühel hommikul tööle oli läinud, logis Merike mehe arvutisse ja luges täiesti jahmununa töö ajal kirjutatud pikki armastuskirju oma mehe ja tundmatu naise vahel. Naine helistas Kasparile, küsides võimalikult kõvasti, kas too on Kristiina juures. Kaspar oligi ju Kristiina juures ja tohutult hirmul, et Kristiina kuuleb naise küsimusi. Samas ei saanud ta ise ju öelda, et ta on tööl või et tema ei tunne kedagi Kristiinat. Ta palus vabandust, et ei saa rääkida ja lülitas telefoni kiiresti välja. Kristiina küsis, kes see naine oli.