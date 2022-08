VIDEO | Kas tõesti? Naine väidab, et on üks spetsiifiline käeliigutus, mida suudavad teha ainult naised

Kasutaja _byjemmi näitab kiiresti populaarseks saanud videos, et tema suudab oma küünarnukke kokku surudes ja käsi ettepoole painutades küünarnukid koos hoida, kuid tema kaaslane seda ei suuda - küünarnukkide vahele tekib õhuauk. Paljud paarid väidavad, et on seda järele proovinud ja tõesti – meespool ei suuda seda liigutust teha. Anatoomiliselt on sellele lihtne selgitus: meestel on lihtsalt laiemad õlad.