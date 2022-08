Piinav ja tihe külaline kaelavalu? Ei tuleks selle pealegi, aga üks rumal põhjus võib süüdi olla

Pead pidevalt ette kallutades on lülisamba kaelaosa liigse surve all ja tekib kaelalülide ülekoormus. Seepärast ongi paljudel nutisõltlastel pea-, kaela- ja seljavalud igapäevased kaaslased. On leitud, et lausa neljandik arenenud riikide elanikke vaevleb nutiseadmete kasutamisest tingitud kaelavalude käes.