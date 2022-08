Kodukontor tuli selleks, et jääda, aga sarjad on nii kutsuvad? Nii saad töötamise taas produktiivseks

„Hoiulahendustel on produktiivususes täita kindel roll. Need tagavad, et vajalikud esemed oleks käeulatuses. Tõenäoliselt püsib nendega ka töölaud korras, mis tuleb eriti kasuks siis, kui see näiteks elutoas asub,“ rääkis IKEA isekujunduse osakonna juht Pedro Castro. Erinevas suuruses karbid, dokumendisahtlid ja teised töölaua korrastajad on siin kasuks ning aitavad tööpäeva lõpus kõik kiirelt oma kohale sättida nõnda, et hommikul tööga alustada on märksa lihtasam. Pealekauba näevad need ka head välja.