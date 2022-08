VIDEO | MAAILMA ESIMESED! Šotimaa hakkab naistele pakkuma tasuta menstruatsiooni tooteid

Šotimaa on saanud esimeseks riigiks maailmas, mis pakub naistele tasuta menstruatsioonitooteid. See on seadusega vastu võetud, mis tähendab, et see on lausa kohustuslik võimaldada tasuta tooteid, nagu tampoonid ja hügieenisidemed, kõikidele, kes neid vajavad.