Kes peaks kohtingul arve tasuma? Eesti mees jõudis huvitava tõsiasjani: nii saan aru, kas naine on minust huvitatud

„Isiklik kogemus näitab, et naised, kes pakuvad arvet tuues, et nad maksavad enda eest ise, on alati minust kui mehest huvitatud olnud.

Naised aga, kes vaikides on lasknud arve mehel maksta võivad küll olla huvitatud järgmistest kohtingutest, aga on näha, et tegelikult nad käivad kohtingul kas restoranis käimise pärast või lihtsalt on mingi mõõnaperiood, kus mehest pole sügavuti huvitatud ning meest võetakse kui aseainet kuniks kedagi teist leitakse. Seega artiklis toodu on igati ratsionaalne käitumine, miks maksta kellegi eest, kes sinu vastu huvi ei tunne?“