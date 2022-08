Kate Middletoni lemmikdisainer avaldab: tema rõivastel on alati üks „ulakas“ detail

Need, kes naise stiiliga lähemalt tuttavad on, teavad, et ta eelistab sageli klassikalist ning üsnagi konservatiivset välimust. Tema erilised lemmikud on midi-pikkuses kleidid, sageli täpilised, mis tulevad disainer Alessandra Richi nõelasilmast.

Nüüd on Kate´i lemmikdisainer andnud intervjuu, et oma loomingust veidi rohkem rääkida. „Meie teame, et Kate on meie kleiti kandnud, kui me teda selles näeme. Meile ei öelda kunagi ette, et ta seda teeb või teha kavatseb,“ sõnas disainer ja lisas, et on äärmiselt õnnelik, et hertsoginna on tema loomingut märganud. „Kliendid teavad, et meie valik on suurem, kuid on hea, et avalikkus teab ka konservatiivsemaid valikuid,“ räägib Rich viidates kleitidele, milles hertsoginnat enamasti näha võib.

„Mulle meeldib, et minu klientideks on naised, kes pole väga noored, sest need naised tunnevad end juba paremini ning teavad, mida nad tahavad – see kehtib kõigi kohta, seega peab see kehtima ka hertsoginna kohta. Olen lihtsalt õnnelik, et ta praegusel eluetapil tahab kanda minu riided.“

Kuigi Kate valib kandmiseks enamasti alla põlve pikkuses kleidid, millel on ka pikemad varrukad, tõdeb Rich, et tema loomingus on alati ka veidi „ulakaid“ elemente. Näiteks peidab end sageli iga pika ja hästi istuva kleidi juures ka kelmikas lõhik või peidetud ketike. „Hea on natuke ulakas olla,“ tõdeb disainer.

allikas: Cosmopolitan.com