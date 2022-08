Noor ema on maruvihane: mul on kõrini inimestest, kes kingivad mu lastele sünnipäevaks rämpsu...

Meid on õpetatud olema tänulikud kingituste eest, mida saame, kuid üks ema on paljastanud, et tal on kõrini sellest, et inimesed ostavad tema tütrele sünnipäevaks sõna otseses mõttes rämpsu, vahendab The Sun.

Ühendkuningriigist pärit naine avas oma TikToki kontol suu, et rääkida südamelt ära, miks ta eelistaks mõttetute kinkide asemel hoopis sularaha või kinkekaarte.

„Lõpetage minu lapsele rämpsu ostmine. Ma tean, et kõlan tänamatuna, kuid praegu on mul ükskõik, mul on kõrini,“ paljastas ema. Ta jätkas selgitamist, et kui inimesed küsivad, mida ta tütar sünnipäevaks soovib, ütleb ta neile, et tal pole midagi vaja, kuid inimesed ostavad lapsele ikkagi kingitusi.

Naine tunnistab, et ta ise naudib samuti kinkide tegemist oma tuttavate järeltulijatele, kuid katsub need teha alati läbimõelduna. „Kui ma ostan teie lastele asju, siis ma ostan kvaliteetseid asju, ma ostan asju, mille peale olen tegelikult mõelnud,“ seletab ta ja lisab, et kui tal poleks raha millegi hankimiseks, oleks ta aus ja ostaks hoopis hiljem midagi, mida laps tegelikult tahab või vajab.

Postitus on kulutulena levima hakanud ja seda on vaadatud enam kui 80 000 korda. Paljud vanemad nõustusid ema emotsionaalse ülestunnistusega.

„Tõsijutt!! Mu poja tädi ostis talle jõuludeks tahvelarvuti, kuigi ma ütlesin talle rohkem kui kuus korda ei,“ kommenteeris üks lugeja ning paljud nõustusid, et kui ei teata või ei osata midagi kinkida, on targem seda üldse mitte teha.

„Olen nõus. Sama on ka täiskasvanutega, ma eelistan mitte midagi kui midagi, mis on mulle lihtsalt kingitud, et... kinkida,“ väljendas oma arvamust veel üks kommentaator.