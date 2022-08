Lennujaama etikett: ei taha olla SEE tüütu reisija? Väldi neid asju!

Saan aru, mõned inimesed kardavad lennata ja tung maandumisel tähistada võib olla tohutult suur. Kuid proovi seda palun mitte teha. Lihtsamalt öeldes on maandumisel plaksutamine täielik veidrus ja see on piinlik! Kas sa plaksutad, kui taksojuht sind koju viib? Ei. Seega ära tee seda ka lennukis olles.

Ära puuduta teisi inimesi ega nende asju ilma küsimata, ära ole see nõme inimene, kes enda jalgu laiali ajab või võtab kogu käepideme ruumi enda alla.. Muide, mitteametlik lennukietikett näeb ette, et akna juurde istuja saab seina ja käetoe, keskmisele istujale jääb kaks käetuge ning vahekäigu poolsele istujale jääb käetugi ja vahekäik.

Ja kui juba räägime istekohtadest, vali seda hoolikalt! Kui sa tead, et sul läheb lennates süda pahaks, vali vahekäigu iste (ja mine vetsu oksendama). Kui sul on nõrk põis, ära istu akna äärde, sest niiviisi häirid enda naabreid kogu lennu vältel.

Ära tee järjekordi pikemaks, kui need juba on

Kuna lennujaamas on järjekorrad üldjuhul alati pikad, on oluline neid võimaluse korral vähendada. Et järjekord liiguks kiiremini hoia passi ja pardakaarti alati käepärast. Ja ära oota kuni oled jõudnud turvakontrollini, et alles siis seal eemaldada vöö, ehted, sülearvuti ja vedelikud.