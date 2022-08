Aitame koos! Esimese astme diabeeti põdev Rasmus vajab heade inimeste abi

Rasmusel on diagnoositud ka ATH (segatüüpi emotsionaalsete ja käitumishäirega reaktsioonid) ning laste tserebraalparalüüs spastilise dipleegiaga. Ta tähelepanu on aeg-ajalt väga hajuv ja haigusest lähtuvalt ei kontrolli ta oma tegusid ega emotsioone.

Poisil on tekkinud ka salaja söömised. Selle tõttu ta kas manustab insuliini koguseid valesti (liiga palju insuliini) ja veresuhkur läheb liiga madalaks või jätab insuliini lihtsalt tegemata, mistõttu tõuseb veresuhkru tase liiga kõrgele. Kõrget veresuhkrut on raske alla saada, eriti kui ema ei tea, millisel põhjusel on see tõus nii suur.