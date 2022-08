Hailey Bieber tunnistab, et tema abielu Justin Bieberiga nõuab palju tööd

Uues intervjuus väljaandele Harper’s Bazaar ütles modell ja Rhode Skini asutaja Hailey Bieber, et neli aastat pärast kihlumist on Justin endiselt tema parim sõber. „Ta on ikka veel see inimene, kelle juurde tahan tagasi tormata,“ ütles Bieber. „Ma võin töö pärast kuskile kaugemale lennata, aga ma ei suuda ära oodata koju jõudmist, et teda näha ja temaga aega veeta!“ rääkis naine.

Ta lisas, et suhtes olles peaksid inimesed võrdselt pingutama, et niimoodi kooselu toimiks. Ja seda nad ka Hailey Bieberi sõnul teevad. „See, et meil abielu toimib.. Mulle tundub, et see on mõlema poolt tehtud pingutuste tõttu. Lõppkokkuvõttes on ta mu parim sõber, kuid selle suhte toimima panemine nõuab siiski palju tööd,“ ütles ta.