Terapeudid on ühel nõul: viis fundamentaalset asja, mis lihtsalt peavad igas paarisuhtes olema

„Kui sa tõepoolest kedagi armastad, on loomulik soov olla parem partner,“ ütleb dr Gary Brown, paariterapeut Los Angelesest. „Teie mõlema eesmärk peaks olema kasvamine tugevama suhte nimel. On hea pühendada aega, et õppida paremini armastama, isegi siis, kui teil ei ole suhtes probleeme,“ selgitab ta.

Siinkohal on hea teada, et tihti loevadki väikesed asjad kõige rohkem. Jah, muidugi on uhked žestid vahel omal kohal, aga nad ei võistle igapäevaste harjumustega, mis tekitavad su partneris tunde, et teda hinnatakse, väärtustatakse ja kuulatakse.