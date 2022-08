See igapäevane tegevus, millele me iga päev tunde kulutame, ütleb iseloomu kohta nii mõndagi

Lühidalt annab see ülevaate meie isiksusest. Seega isegi see, kuidas me telefoni käes hoiame, võib anda aimu meie isiksusest.

Kuidas sina telefoni käes hoiad?

1. Kui sa hoiad telefoni ühe käega

Kui sa kasutad ainult ühte kätt telefoni hoidmiseks, kirjutamiseks ja kerimiseks, siis viitab see sellele, et sa oled üsna muretu loomusega. Sa oled enamiku aja pigem positiivselt häälestatud, sul ei jää enesekindlusest puudu, sa oled väga ambitsioonikas ja energiline inimene. Sa oled keskendunud edu saavutamisele ja viid alati oma eesmärgid täide hoolimata riskidest.

Sinu eraelu kohta aga ei saa sama öelda, armastuses sa riskeerida ei taha. Sa ei taha end siduda liiga kiirelt ega kingi oma vabadust odavalt isegi, kui sa peaksid kaua vallaliseks jääma.

2. Sa hoiad kahe käega telefoni ja navigeerid pöidlaga

Kui sa hoiad telefoni kahe käega, siis oled sa pragmaatiline ja arukas. Sinu deviisiks on ettevaatlikkus. Sa jääd ettevaatlikuks kõikides oma ettevõtmistes, sest sa ei taha kõike kaotada. Sa oled intuitiivne, empaatiline ja teiste vastu heatahtlik, sulle ei hakka hukka mõistma inimesi, kelle kohta sa midagi õieti ei tea.

Mis puutub sinu eraellu ja armastusse, siis siin sa nii suurt tarkust üle ei näita. Sest kui sa kord armud, siis lased sa armastusel end pimestada ja teed kõik, et võita oma kallima südant. Mõnikord valmistab see sulle pettumust, sest hiljem selgub, et su väljavalitu polegi see, kelleks sa teda pidasid.

3. Sa hoiad kahe käega telefoni ja kasutad mõlemat pöialt navigeerimiseks

Sulle meeldib kiirus ja tõhusus kõikides ettevõtmistes. Su aju töötab sama kiirelt ja osavalt, kui su sõrmed. Sa kohaned kõikide olukordadega ruttu nii emotsionaalsel, kui professionaalsel pinnal. Sa oled kompetentne ja mitmekülgne.

Armastuses kaotad sa aga sageli kõik oma oskused ja ei tea, kuidas võita oma kallima südant. Ent sa õpid tegema vajalikke pingutusi oma armastuse tõestamiseks.

4. Sa hoiad telefoni ühe käega ja kerid nimetissõrmega