Kui oled avastanud, et sinu teine pool on saatnud kellegi teisega seksisõnumeid, on see tunne ilmselt kohutav. Eriti siis, kui oled terve aeg arvanud, et suhtes läheb hästi. Šoki ja reetmise tunded panevad sind tõenäoliselt esitama endale ja oma partnerile palju küsimusi. Kuid kas sextimine on tegelikult reetmine?