„Kõik on näha ja uhkust veel ülegi!“ Naine küsib: kas see jõle pükstemood on tulnud selleks, et jääda?

„Minu ajal olid ülipopid liibuvad retuusid, erinevate mustritega, mäletan veel, et kõige popim oli leopardimuster. Jõleduse tipptase! Aga nüüd on tänavamoodi imbunud uus jubeduse musternäidis - biker shortsid. Nagu nimigi ütleb, võiks need ju kuuluda rattasõidu juurde, et head, veidi pikemad liibukad, et reied omavahel vastu käies ära ei hõõrduks. Aga kus sa sellega!