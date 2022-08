Ivo Linna avaldab, milline kohv on ta lemmik: tunnistan, et see tõesti maitseb mulle!

„Ma olen lapsest saati põhimõtteliselt kõiki kohvisid proovinud. Sügavalt nõukajalt mäletan Žigulidega kohvi. Võib vast öelda, et olen läbinud kohvijoomise kõik etapid ehk siis joonud potis keedetud kohvi ja mekkinud ära ka latte'd ja cappuccino'd. Tavapäraselt tarbin väikese piimakesega mustmõru presskannu kohvi. Enamiku ajast naudin seda kodus ja reguleerin kangust ise. Kokku joon päevas tavaliselt kaks kuni kolm kruusitäit ja tunnistan, et see tõesti maitseb mulle. Kui peaksin mõnda kohvi soovitama, siis oleks see kindlasti pätikohv!“