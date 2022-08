See on kõige olulisem asi, mida treenides meeles pidada, et saavutada soovitud tulemused

Dr Katie Hill selgitas, et palju parem on võimalikult sageli teha mõõdukat trenni kui panustada ühele või kahele väga koormavale treeningule nädalas. „On üha rohkem tõendeid, et kui kombineerida igapäevane liikumine nädalas 150 minuti keskmise intensiivsusega trenniga on see parim kombinatsioon, et alandada südamehaiguste, enneaegse surma, ülekaalu ja mitmete krooniliste haiguste riski.“ Ta tõi välja, et inimesed, kes elavad üle 100 aasta vanuseks, just nn sinistes tsoonides Loma Lindas Californias, Sardiinias Itaalias ja Okinawas Jaapanis, on harjunud elama nii, et liigutavad end vähemalt 20 minutit iga päev.