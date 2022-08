Anna nõu! 40ndates naine kohtingumaailma sisenemisest: kas see otsene küsimus võib mu kaaslase ära ehmatada?

„Minu 20 aastat kestnud abielu lõppes kuus kuud tagasi. Lootsin, et sel suvel kohtan kedagi, kuid kahjuks on suvi möödas ning sügisele üksi vastu minna on väga nukker. Tegin mõnda aega tagasi omale tutvumisportaali konto ning seal olen suhelnud virtuaalselt paari väga sümpaatse mehega. Nüüd peaks kokku saama, kuid ma lihtsalt pelgan – millest rääkida? Mida on sobilik küsida? Tahaks ju kohe teada, kas mees on normaalne või on ta hoopis alkohoolik, vägivaldne või muidu veidrik? Just selliste meeste otsa on sattunud minu sõbrannad ja seda südamevalu ma endale ei taha. Raskust on niigi palju elus olnud.