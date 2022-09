Unistad säravast naeratusest, aga hambad muutuvad aina tumedamaks? Need on hammaste värvimuutuse peamised põhjused

Kiirenenud elutempo on konsultandi hinnangul järjest enam tõstnud huvi koduste valgendusvõimaluste vastu. „Enamjaolt on koduseks valgenduseks mõeldud kolm varianti: hammaste valgenduskomplekt, valgendavad hambapastad ja valgendusplaastrid. Kõige parema tulemuse annab korralik kodune valgenduskomplekt, kuna vajalikud ained on hammastega tihedas kontaktis pikemat aega,“ soovitab spetsialist. Hambapastad on tema sõnul vähem efektiivsed, kui valgenduskomplekt, sest hambapastad küll valgendavad, kuid pigem on nad kasulikud pärast valgendamist tulemuse hoidmiseks.

„Valgendusplaastrid ei pruugi olla väga efektiivsed ja tulemus võib jääda ebaühtlane. Seda võib põhjustada tõsiasi, et plaaster tuleb kleepida hammaste peale, kuid hambad ei ole ühtlased ja sirged, vaid kumerad ning mure tekib hammaste vahedega, sest plaastri valgendav sisu ei kata tervet hammast,“ selgitab apteegi konsultant ja lisab, et kahjuks müüakse tihtipeale liiga kõrge vesinikperoksiidi sisaldusega valgendusplaastreid ning need on inimesele kahjulikud. Seepärast tuleks koduste valgendustoodete puhul jälgida, et vesinikperoksiidi osakaal neis ei ületaks kuute protsenti.

„Kuna hambaid on meil igaühel vaid üks komplekt ning meie suutervis mõjutab ka üldist tervist ja enesetunnet, siis peaks hea suuhügieen olema iga inimese jaoks prioriteet,“ rõhutab Talbre ja lisab, et hammaste õige värvuse hoidmine on osa suuhooldusest. „Kodune hammaste valgendamine praegusel ajal on väga efektiivne, taskukohane ja ka kiire. Hambaid valgendades eemaldatakse hammastelt plekid viisil, mis võimaldab neil tugevneda ja tervena püsida. Kindlasti on oluline roll ka toitumisel, sest vitamiinid aitavad kaasa hammaste- ja suutervisele,“ selgitab ta ja juhib tähelepanu, et kõige sobivama hambavalgenduse viisi oskab välja pakkuda inimese suutervist hinnanud hambaarst. „Üldiselt on nii, et inimesed, kelle jaoks on kodune hammaste valgendamine osa suuhoolduse rutiinist, hoolitsevad oma suuhügieeni eest paremini. See on tervisele väga kasulik,“ rõhutab Talbre ja lisab, et terve suu on hea tervise alus.