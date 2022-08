Mehe mõtted uuest trendist: korduvalt olen kahtlustanud oma naistuttavaid õnnistatud olekus. Hea, et midagi pole öelnud

„Viimased aastad on moes mingi trend, kus naised kannad jube suuri kleite, kampsuneid ja pluuse. Kohe näha, et need on ikka kaks kolm numbrit suuremad. Need ei kaunista kindlasti ühtegi naist vaid muudavad nad (minu silmis) lihtsalt ühtlaseks palliks, mis lisab nende kaalunumbrile + 20 kg. Miks kanda nii suurt „asja“ kui oled ilus ja sale naine? Mitu korda olen juba kahtlustanud oma naistuttavaid õnnistatud olekus. Hea, et midagi pole öelnud.