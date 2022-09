Eda-Ines Etti meenutab õnnetut seika: see läks mulle ja meeskonnale kalliks maksma

Naist kaunistasid laenatud kõrvarõngad ja hind oli neil üüratu. „Enne saadet käisin stuudios ringi ja võtsin need korraks ära. See oli ainult hetk, kui tükike kõrvarõngast kukkus maha.“ Kuhu see kadus, pole teada.“ Artisti jaoks peitus selles õppetund – teles pole mõtet kallihinnalisi juveele laenutada. „See pole seda väärt. See seik on mul eredalt meeles, läks mulle ja meeskonnale kalliks maksma.“