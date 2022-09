Pierce Brosnan astus oma naise kaitseks välja: ma armastan igat kurvi tema kehal

„Sõbrad on mu abikaasale soovitanud kehakaalu vähendamiseks operatsiooni. Aga mina armastan väga igat kurvi tema kehal. Minu silmis on ta kõige ilusam naine ja lisaks ka mu laste ema,“ kirjutas Brosnan.

Ta lisas, et on oma naist alati armastanud just sellise inimesena nagu ta on - mitte ainult tema ilu pärast. Ja ajaga on armastus aina kasvanud, sest naine on lisaks abikaasale ka nende laste ema.