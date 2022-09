Autoõnnetuses olnud naine paneb südamele: palun vältige esiistmel seda jubedat istumisasendit

„Mind ajendas kirjutama see, et kogu aeg maanteedel sõites või vahetevahel isegi linnas ma näen, kuidas esiistmel, st kõrvalistuja kohal, istutakse vales asendis. Jalad on sätitud mugavalt armatuurlauale või on põlved kõverdatud... Mul juba seda nähes jääb hing kinni.

Ma ei kujuta ette, mis oleks mu jalgadest järele jäänud, kui need oleks tol hetkel veel armatuurlaual olnud. See jõud, mis oli turvapadjas, mis maandumise ajal lahti lendas... Ma olen kindel, et see oleks mu jalad purustanud. Või kes teab, ehk ei olekski mul enam jalgu. Ma olen täiesti veendunud, et see oleks lõppenud katastroofiliste tagajärgedega. Samuti päästis mind ja juhti turvavöö - mul oli suur tumesinine jälg koos marrastusega veel nädalaid kehal, sest niivõrd tugevalt hoidis turvavöö mind lendamise ajal tagasi.