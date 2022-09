Kas tunned end ära? Need on kolm peamist omadust, mida mehed naiste juures hindavad

Kuigi mehed peavad oluliseks omadust, ei tähenda see, et nad sooviksid omale teist ema, kuid siiski soovivad nad, et naine hooliks ja oleks olemas kui neil on raske. Alateadlikult mõtlevad nad ka sellele, et hoolitsevast naisest saab ühel päeval väga hea ema.