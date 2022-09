Tõeline ajaraisk! Ära jää sellise mehega, kellel on need probleemid

Milliseid asju aga ei tohi andestada ega kahe silma vahele jätta?



1. Vägivald



Vägivald ei ole ainult füüsiline. Ka verbaalne vägivald on vägivald. Kui su kaaslasel on harjumuseks sulle oma sõnadega haiget teha või kui ta kasutab füüsilist vägivalda sinu kallal, siis ei tohi sa sellise mehe kõrvale jääda. Ka siis, kui see vägivald piirneb üksnes asjade lõhkumisega peaks see sind valvsaks tegema. Sellised harjumused ei kao kuskile vaid muutuvad ajaga sagedamaks.



2. Truudusetus



See, kes petab ühe korra, jääbki petma. Kui inimene on piirist üle astunud ühe korra on üsna tõenäoline, et ta teeb seda veel kord. Kui su kaaslane on eelmistes suhetes juba olnud truudusetu, siis pole see võimatu, et ta ka sind petab. Iga normaalse suhte aluseks on vastastikune usaldus.