Šokeeriv FOTO | Eakas naine ei pannud iialgi päikesekreemi oma kaelale ja õudne tulemus on nüüd käes

Vaata pilti 92aastasest naisest, kes on kasutanud päikesekaitsekreemi hoolsalt oma näol, aga mitte kunagi oma kaelal. Vahe on ikka märgatav, kas pole?

Nahahooldusbrändi juht Victoria Evans selgitab: „Kael ja rind on õrna olemuse tõttu altid naha enneaegsele vananemisele. Huvitaval kombel on kaelal olev nahk näonahaga võrreldes rohkem elastne ja niisutatud, võimaldades pidevat liikumist ja mehaanilist pinget, mida see näolihaste ja pea liigutuste tõttu talub. Kuid vananedes muutub kaelal olev nahk märgatavalt vähem elastseks ja niiskus väheneb samuti - tulemuseks lõtvumine, kortsud... Ja kui päikesekaitsekreemi ka ei kasuta, on suured muutused kiired tulema.“