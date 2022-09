Täiskuu on möödas ja Merkuur liigub tagurpidi – uued plaanid ootavad teostamist, kuid neil tuleb veel pisut oodata, kuni vanad, lõpetamata asjad, korda saavad aetud. Infot on palju, kohati liigagi – kuid selleks, et selles infos orienteeruda, tundub ikka mõni pusletükk puudu olevat.