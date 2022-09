Ära raiska arutult! Moeekspert hoiatab: need on sügistrendid, millele ei tasu kulutada

Kuna trendidega on keeruline pidevalt sammu pidada ning lisaks on see äärmiselt kulukas tuleks teada, mida MITTE soetada. Moeguru nimega Lizzie Greenberg jagas TikToki lehel mõnd trendi, mida ta 2022. aasta sügiseks kindlasti osta ei soovita.

„See on ausalt öeldes üsna muljetavaldav, et ma seda teen, sest tavaliselt mõjutatakse mind väga lihtsalt ja ma olen ka väga lihtsasti mõjutatav,“ seletab Greenberg oma postituse väärtust.

Kõigepealt soovitab moeguru vestidest loobuda. „Minu jaoks ei ole vestid see trend, mida kõik peaksid kandma,“ selgitab ta. „Igaühele oma!“

Järgmisena on moeguru nimekirjas kauboisaapad, mida ta soovitab samuti poeriiulile jätta. „ Need on saapad, mis tulevad moest ja lähevad moodi. Ma arvan, et lõpuks vaatame me neile tagasi ja mõtleme, et miks me neid kandsime.“

Kolmandaks loetleb Greenberg üles Eesti kliimas üsna kasutud ehk kand lahti kingad, hinnatud jalatsibrändilt Birkenstock, mudeliks Birkenstock Boston. Viimaseid on märgatud mitmete kuulsuste jalas- Kaia Gerberist, Kendall Jennerini ning Dakota Johnsonini. Ühe jalatsipaari hinnaks on 120 naela.

„Kas sa arvad, et need on selle hooaja uued mini-Uggid?,“ küsib naine ja lisab, et tõenäoliselt on tegemist moehullusega, mis on trendikas vaid kaks kuud ning siis oleme need unustanud. „Mul on ka teisi selliseid kingi, nii et ma ei investeeriks neisse.“

Moeguru loetelu on põhjustanud tõelise vastasseisu. On neid, kes arvavad, et see on ainuõige kolmik, kuid on ka neid, kes arvavad, et ühed korralikud kauboisaapad peaksid igal naisel garderoobis olema. „Hea paar kauboisaapaid kestab igavesti. Olen näinud neid mitu korda moodi tulemas,“ kommenteeris üks kasutaja.

allikas: The Sun