MEHED PIHITOOLIS | Uskumatud petmissüüdistused, mis meestele on kaela visatud: pidin ette näitama kõik chatid ja meilid

Nädala alguses avaldasime ülimenuka loo naisest, kes avastas mehe ootamatu käitumise tõttu voodielus, et kaasa on teda petnud. Ehkki seekord pidas ootamatu avastus paika ja tegu oligi truudust murdva mehega, on ka juhtumeid, kus naiste paljastused meeste käitumise muutuse kohta ei ole mitte paljastused, vaid meeste endi sõnul rängad petmissüüdistused!