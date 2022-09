Mees kurvastab: tutvud toreda naisega ja jälle avastad, et tal on see „trendikas“ ebaseksikas harjumus

„Ma ise ei kannata üldse suitsetamist, huuletubakat ega seda nii-öelda kõige lahjemat versiooni sellest, ehk veipimist. Aga viimasel aastal muud ei näegi - kõigil, teismelistest kuni keskealisteni välja, igal ühel on käes see jube värviline pulk ja muudkui kimutakse. Tänaval, peol, kodus... Lihtsalt rõve! Miks on vaja see tobe harjumus endale külge haakida?

Kõik noored naised, kellega ma viimasel ajal olen väljas käinud, kõigil on see jälk harjumus pidevalt veipida. Olen siis küsinud ka, et kas nad üritavad tavalist suitsetamist maha jätta, et asendavad selle mingi lahjema asjaga? 90% kordadest on vastus olnud „ei“, et neil sõbrannad on teinud kas mingi mullinätsu või arbuusi maitselist veipi, nad on proovinud, hakkas meeldima, ostsid endale ka ja nüüd on jube mõnus kodus või peol vahepeal kimuda.

Võin kinnitada, et see on rõve ja vägagi ebaseksikas. Usun, et paljud mehed nõustuvad minuga. Mõelge järele - kas igasuguse „trendika“ harjumusega on vaja ikka kaasa minna?