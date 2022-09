Alkoholisõltuvus võib salakavalalt ligi hiilida. Märgid, mis peaksid sind või lähedasi valvsaks muutma

Sa jood rohkem kui plaanisid

Planeerimata alkoholi ületarbimine on üks esimestest hoiatavatest märkidest, mis viitab alkoholisõltuvusele. Kui sa jood nii, et sa oma klaasitäisi ei loe, peaks see sind valvsaks tegema.

Sa oled üritanud lõpetada, aga ei suuda

Sa oled aru saanud, et sul on probleem alkoholiga ja sa oled üritanud alkoholi tarbimist lõpetada. Mõne päeva jooksul ongi kõik korras, aga kui nädalalõpp kätte jõuab, lähed sa taas pudeli järgi. Sa mõtled endamisi, et võtad ainult klaasikese, aga jood pudeli lõpuni.

Alkoholi joomise lõpetamine on väga raske, kui sul on probleeme. Katsu suhelda nende inimestega, kes on suutnud joomist lõpetada ning otsi abi. Mitmed erinevad ühingud aitavad inimestel alkoholi tarbimist lõpetada.

Sa pead alkoholi jooma, et end paremini tunda ja lõdvestuda

Joomine ei aita sul lõdvestuda. Katsu aru saada, et see on kõigest vabandus, mille taga on varjul alkoholisõltuvus. Tegelikult on palju teisigi võimalusi, mis aitavad lõdvestuda ja mis ei tekita sõltuvust, nagu jooga, jalutamine, lugemine, muusika kuulamine.

Joomine on mõjutanud su pereelu, tööd ja plaane

Kui alkoholi tarbimine mõjutab su töövõimekust või peresiseseid tegevusi, siis on see märk sellest, et sul on sõltuvus. See tähendab, et alkohol kontrollib su elu ja ka neid inimesi, kes on osa sinu elust.

Sa jood, hoolimata sellest, et su pere ja lähedased on palunud sul lõpetada

Kui su sõbrad ja pereliikmed väljendavad muret sinu sõltuvuse üle, ei tee sa neist välja. Sa vihastad või ütled, et nad liialdavad. Sul on tunne, et sa suudad olukorda kontrollida. Parem oleks, kui sa neid kuulaksid. Nende muretsemine on märguandeks, et sa võiksid joomise maha jätta.

Sa kiitled, et kannatad alkoholi hästi

Sa jood tihti ja kinnitad, et talud alkoholi hästi. Tegelikult ei kontrolli sa midagi. Sinu keha kannatab alkoholi aeglaste kahjustuste all.

Sa varjad teiste eest oma joomist