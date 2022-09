SUUR ÜLEVAADE | 5 parimat metsaelamust, mida eeloleval nädalavahetusel oma perega kogeda

Alutaguse metsade kohta on teada, et seal elab palju karusid ja et puude vahel armastavad liuelda salapärased lendoravad, keda oma silmaga on vaid vähestel valitutel õnnestunud näha. Ent Alutaguse metskonna metsaülem Koidu Simson tunneb sealsetes saludes iga oksa ja kändu ning jagab maalilise Peipsi järve ääres asuvates metsades toimuval ringkäigul oma teadmisi ka metsarahvapäeva külastajatega. Nii on võimalik Koidult otse vihjeid saada selle kohta, kus karud ja oravad täpselt olla võiksid, ja samuti seda, kus on parimad seenekohad.