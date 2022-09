Ninaplastika on levinud, aga üks raskemaid ilukirurgia operatsioone. Kirurg selgitab võimalikke tüsistusi

Health Clinicu ninakirurg dr Erik Luht tõdeb, et nina hingamishäirete põhjused on väga lai teema. Kui jätta välja limaskesta mõjutavad haigused nagu näiteks allergia või krooniline põletik, siis struktuursetest probleemidest on kõige sagedasem liigsuured ninakarbikud, ninavaheseina kõverused ja traumadest tekkinud deformatsioonid.