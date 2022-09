Külmetus tikub ligi? See vanaemade iidne retsept aitab võluväel tervist turgutada

Küüslauk sisaldab erakordselt palju vitamiine ja mineraale. 100 g. küüslauku sisaldab soovitatavast päevasest kogusest:



- 95 % B6 vitamiine



- 38 % C vitamiine



- 13 % rauda



- 18 % kaltsiumi



- 80 % mangaani



- 22 % fosforit



Küüslaugul on tugeva ravimi toime, eriti kasulik on ta siis, kui teda tarbitakse toorelt.

Teaduslikult on tõestatud, et küüslauk suudab alandada vererõhu - ja kolesteroolitaset.

Igapäevane küüslaugu tarbimine alandab südame-veresoonkonna haiguste riski.

Küüslauk on samuti ettenäidustatud külmetushaiguste puhul.