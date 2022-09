Väärt nõuanded: kuidas saada juba kolme esimese kohtinguga aru, et ta ei jää sulle truuks?

Oleks imeline kui meil oleks maagiline klaaskuul, mis ütleks, millist tüüpi inimesega on tegu – ja seda juba enne kui me esimesele kohtingule läheme. Sellist maagilist klaaskuuli kahjuks ei eksisteeri, aga siin on mõned nipid, mis aitavad kindlaks teha, kas su kohtingukaaslane on heade kavatsustega või mitte.