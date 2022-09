ARVAMUS | „Üks õige ja endast lugupidav naine teeb esmakohtingul kindlasti selle liigutuse".

„Probleem polegi maksmises ega vingumises maksmise pärast ,vaid põhimõttes, kui naine põhimõtteliselt keeldub maksmast või eeldab seda mehelt, pole see naine miskit väärt. Naised ise karjuvad kogu aeg, et tahavad olla meestega võrdsed... olge siis ja makske arve pooleks, mitte ärge valige situatsiooni kuidas teile kasulikum „võrdne“ olla on.

See ei ole minu üldine arvamus, kuid minagi hindan naistelt mõistlikkust poole arve tasumist pakkuda, isegi kui tasun arve ise. See näitabki naise arukust ja hoolivust enda ja oma kohtingukaaslase suhtes. Vastupidine reaktsioon aga ükskõiksust ja hoolimatust enda ja kaaslase suhtes ning jätab mulje, kus naine peab iseenesest mõistetavaks, et teda ülal peetakse. Üks õige ja endast lugupidav naine pakub igal juhul variandi, et tasub enda eest ise, isegi kui mees maksab arve.“